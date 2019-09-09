ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي: مجلس الوزراء يقرر وقف استيراد العجول من "إسرائيل"

وطن: اتخذت الحكومة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد اشيتة جملة من القرارات، أبرزها وقف استيراد العجول من "إسرائيل"، ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن "إسرائيل"، وبهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.

وقرر مجلس الوزراء، وفق ما نشره رئيس الوزراء على صفحته في "فيسبوك"، تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في قطاع غزة من أجل معالجة قضايا الرواتب.

كما وافق المجلس على إجراء دراسات لتصميم طريق لتخفيف أزمة شارع قلنديا، وعلى شراء مركبات إطفاء وترحيل نفايات للهيئات المحلية وفق المواصفات التي تضعها وزارتي النقل والمواصلات والحكم المحلي، وذلك حتى نهاية العام 2019 ووفق الأصول.

وصادق مجلس الوزراء على دفع المخصصات المالية لبشراء أجهزة مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، ووافق على قيام كافة الهيئات المحلية بإعادة تأهيل شبكات المياه لديها التي تزيد نسبة الفاقد فيها عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة المياه.

وقرر مجلس الوزراء أطلاق اسم الرئيس التونسي الراحل "الباجي قايد السبسي" على الميدان الواقع بين رام الله والبيرة على تقاطع شارع اليرموك مع جمال عبد الناصر، كما صادق على ثلاث اتفاقيات تعاون مع الإكوادور في مجال (الرياضة، الشباب، الزراعة).