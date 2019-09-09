تعليق أعمال البرلمان البريطاني من اليوم حتى منتصف أكتوبر

وطن: أعلنت الحكومة البريطانية بدء تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، وحتى 14 من تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان صحفي، إن البرلمان سيعود للانعقاد مرة أخرى في يوم الـ 14 من تشرين أول/أكتوبر حيث ستُلقي ملكة البلاد إليزابيث الثانية خطابها السنوي الذي يحدد سياسات ومشاريع الحكومة للسنة المقبلة.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية وافقت في أواخر آب/أغسطس الماضي على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان خلال الفترة من التاسع من أيلول/سبتمبر ولغاية 14 تشرين أول/أكتوبر المقبل الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة.

واتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة بعرقلة النواب عن أداء مهامهم فيما يتعلق بقضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

يذكر أن المحكمة العليا البريطانية رفضت يوم الجمعة الماضي دعوى قضائية أقامها سياسيون ونشطاء بريطانيون ضد قرار رئيس الوزراء تعليق عمل البرلمان.

وتواجه بريطانيا أزمة دستورية متصاعدة بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول قضية الخروج من الاتحاد الاوروبي حيث يرفض رئيس الوزراء تأجيل الخروج الى ما بعد 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل حتى وإن تم ذلك من دون اتفاق، في حين يصر النواب على ضرورة التوصل لاتفاق ولو اقتضى الأمر تأجيل الخروج للمرة الثالثة.