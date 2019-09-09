ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية ويذكّره بفيديو عام 2002

وطن: قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، إن دولة الاحتلال "التي تملك بالفعل أسلحة نووية"، تكذب بشأن موقع "مزعوم" ببلاده، مذكرا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بفيديو يحث فيه واشنطن على غزو العراق.

وفي تغريدة عبر تويتر، ردا على تصريحات لنتنياهو، قال ظريف إن الأخير وفريق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، يريدان حربا "وإن أسالت دماء أبرياء أو استنزفت 7 ترليونات دولار أخرى"، في إشارة إلى حروب الولايات المتحدة.

وأرفق رئيس الدبلوماسية الإيرانية مقطعا لتصريحات نتنياهو عام 2002، والتي تحدث فيها عن "كفالته النتائج الإيجابية" لغزو العراق.

وفي تغريدة أخرى، نشر صورة لصفحة من جريدة التايمز البريطانية، تعود لعام 1986، تتحدث عن كشف أسرار ترسانة "إسرائيل" النووية، وقارنها بصورة أشار إليها نتنياهو، في وقت سابق الاثنين، بزعم أنها لموقع نووي دمرته إيران قبل وصول مفتشين أمميين، في استنكار للخوف من "موقع مدمر ومزعوم" أمام ترسانة قديمة مكشوفة.

The possessor of REAL nukes cries wolf—on an ALLEGED “demolished" site in Iran



He & #B_Team just want a war, no matter innocent blood & another $7 TRILLION



Remember his “GUARANTEE” of "positive reverberations" in ’02?



This time, he assuredly won’t be on the sidelines watching. pic.twitter.com/LsR6PYkZZs — Javad Zarif (@JZarif) ٩ سبتمبر ٢٠١٩

ومساء اليوم، اتهم نتنياهو إيران بالتحايل على مفتشين أمميين، وأنها حاولت تضليلهم بالإشارة إلى موقع نووي على أنه "مصنع سجاد".

وفي مؤتمر صحفي، زعم نتنياهو أن الإيرانيين "نظفوا مستودعا نوويا بطهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة".

وأضاف أن الإيرانيين ادعوا أن مصنع "توركيز آباد" كان لصنع السجاد، لكن المفتشين اكتشفوا وجود آثار يورانيوم فيه.

وتابع أن طهران "لديها أيضا موقع لتطوير أسلحة نووية في آباد جنوب أصفهان، لكنها دمرته بعد أن أدركت أنه تم اكتشافه".

وقال: "الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية ترتكبه إيران في الوقت الحالي".

كما طالب المجتمع الدولي "بفرض المزيد من الضغط على إيران وفرض العقوبات".

ونشر نتنياهو خلال المؤتمر صورا، زعم أنها للمواقع الإيرانية النووية التي كشفتها "إسرائيل"، وأخفتها إيران بعد كشفها.