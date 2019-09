ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية ويذكّره بفيديو عام 2002

وطن: قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، إن دولة الاحتلال "التي تملك بالفعل أسلحة نووية"، تكذب بشأن موقع "مزعوم" ببلاده، مذكرا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بفيديو يحث فيه واشنطن على غزو العراق.

وفي تغريدة عبر تويتر، ردا على تصريحات لنتنياهو، قال ظريف إن الأخير وفريق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، يريدان حربا "وإن أسالت دماء أبرياء أو استنزفت 7 ترليونات دولار أخرى"، في إشارة إلى حروب الولايات المتحدة.

وأرفق رئيس الدبلوماسية الإيرانية مقطعا لتصريحات نتنياهو عام 2002، والتي تحدث فيها عن "كفالته النتائج الإيجابية" لغزو العراق.

وفي تغريدة أخرى، نشر صورة لصفحة من جريدة التايمز البريطانية، تعود لعام 1986، تتحدث عن كشف أسرار ترسانة "إسرائيل" النووية، وقارنها بصورة أشار إليها نتنياهو، في وقت سابق الاثنين، بزعم أنها لموقع نووي دمرته إيران قبل وصول مفتشين أمميين، في استنكار للخوف من "موقع مدمر ومزعوم" أمام ترسانة قديمة مكشوفة.

The possessor of REAL nukes cries wolf—on an ALLEGED “demolished" site in Iran



He & #B_Team just want a war, no matter innocent blood & another $7 TRILLION



Remember his “GUARANTEE” of "positive reverberations" in ’02?



This time, he assuredly won’t be on the sidelines watching. pic.twitter.com/LsR6PYkZZs