محدّث | المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب قطاع غزة

وطن: أسقطت المقاومة في غزة صباح اليوم الثلاثاء، طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "كواد كابتر" بعد إطلاق النار عليها شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر عبرية سقوط الطائرة، فيما أقرجيش الاحتلال، بأن طائرة مسيرة صغيرة تابعة له سقطت الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.

وأفادت مصادر عبرية إن الطائرة تعرضّت لإطلاق نار كثيف، عندما كانت في مهمة في أجواء القطاع، مما أدلى إسقاطها.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الإثنين، أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.