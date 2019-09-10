طائرات إسرائيلية استخدمت الأجواء الأردنية في قصف شرق سوريا

وطن: أكد مصدر أمني سوري أن "إسرائيل" استخدمت أجواء الأردن بمساعدة الأمريكيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة "التنف"، في قصف القاعدة العسكرية، ليلة الاثنين، في منطقة البوكمال شرق سوريا.

وحمل المصدر الأمني في تصريح لقناة "الميادين" التلفزيونية، واشنطن وتل أبيب مسؤولية هذه الأعمال العدوانية"، معتبرا إياها "تجاوزا للخطوط الحمر".

وقال إن "إسرائيل استهدفت فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين".

وأوضح أن المبنى "كان خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات كما يروج إعلام العدو".

وتوعد المصدر الأمني بتلقين المعتدين درسا لن ينسوه عند تكرار أي اعتداء.

وكان مصدر أمني عراقي قد كشف، اليوم الاثنين، عن أعداد قتلى الضربات الجوية التي استهدفت فصائل عراقية تتواجد داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر لـRT إن "المعلومات التي وردت من مصادر داخل البوكمال، تشير إلى سقوط 18 قتيلا و38 جريحا".

ولم تعلن فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق حتى الآن عن تلك الضربات أو تبدي موقفا منها.