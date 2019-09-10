وزيرة الخارجية السودانية: من حيث المبدأ.. لا توجد للسودان مشكلة بإقامة علاقات مع "إسرائيل"

وطن: أسماء عبد الله، أول سيدة في بلادها تشغل منصب كبيرة الدبلوماسيين، تقول "الآن ليس الوقت المناسب"، ولكنها تضيف أن بعض الدول العربية تربطها بعض العلاقات مع دولة الاحتلال.

صرحت وزيرة الخارجية السودانية المعينة حديثا، أسماء عبد الله، الأحد أن الخرطوم ستكون معنية بإنشاء علاقات مع "إسرائيل" اذا تم حل النزاع العربي-الفلسطيني، وقالت إن بعض الدول العربية تربطها درجة معينة من العلاقات مع إسرائيل.

يوم الأحد أدت أول حكومة سودانية، والتي تضم عبد الله، يتم تشكيلها منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل في أعقاب احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، اليمين الدستوري.

ردا على سؤال وُجه إليها خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معها قناة "الجزيرة" القطرية عما إذا كانت السودان و"إسرائيل" ستقومان بإنشاء علاقات بينهما، قالت عبد الله، وهي أول زيرة خارجية سودانية، "الآن ليس بالوقت المناسب".

بعد أن ألح عليها محاورها وسألها أن معني ما تقوله هو أنه لا توجد للسودان مشكلة من حيث المبدأ في إقامة علاقات مع "إسرائيل" وقد تقوم بخطوة كهذه في المستقبل، ردت عبد الله: "بالطبع من حيث المبدأ… لمعظم الدول العربية علاقات بطريقة أو بأخرى. السودان هو أحد الدول العربية، ولكن الآن ليس هو الوقت المناسب".

عندها قال لها المحاور إن تصريحاتها "تبدو خطيرة"، مشيرا الى أن بعض الدول تعارض العلاقات مع "إسرائيل" لأن الفلسطينيين لم يحققوا "مصالحهم وحقوقهم".

وهو ما ردت عليه عبد الله بالقول: "لهذا السبب، أقول لك أن الآن هو ليس الوقت المناسب للحديث عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لا تزال هناك قضايا لم تحل بعد. حتى يتم حل هذه القضايا، لا أعتقد أنه يبكون من الممكن فتح هذا الباب".