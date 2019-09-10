الحكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على مدان بحيازة المخدرات

رام الله- وطن: أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق المتهم (م.ع) من سكان رام الله، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة الاف دينار اردني لإدانته بتهمة تكرار احراز المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 5/4 /أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 .

وقال المركز الإعلامي القضائي، إن "هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات التي تقدمت بها النيابة العامة".