قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام

وطن: أعلنت المصادر الطبية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفل عمر غسان عواد العطاونه (13 سنوات) من مدينة قلقيليه إثر غرقه في أحد المسابح في مدينة قلقيلية.

و ذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل المذكور كان قد غرق في احد المسابح في قلقيلية قبل 5 ايام وتم نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة، وإحالته لاحقا إلى إحدى المشافي في الداخل لتلقي العلاج لخطورة حالته، حيث أعلنت المصادر الطبية وفاته صباح اليوم .

مضيفا ان الشرطة و النيابة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .