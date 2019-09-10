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قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام

10.09.2019 10:31 AM
قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام

وطن: أعلنت المصادر الطبية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفل عمر غسان عواد العطاونه (13 سنوات) من مدينة قلقيليه إثر غرقه في أحد المسابح في مدينة قلقيلية.

و ذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل المذكور كان قد غرق في احد المسابح في  قلقيلية قبل 5 ايام  وتم نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة، وإحالته لاحقا إلى إحدى المشافي في الداخل لتلقي العلاج لخطورة حالته، حيث أعلنت المصادر الطبية وفاته صباح اليوم .

مضيفا  ان الشرطة و النيابة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .

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