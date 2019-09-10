تسريبات "آيفون 11" قبل يوم من إطلاقه

وطن: بعد أشهر من الترقب، ستكشف "آبل" أخيرا عن هاتفها الجديد "آيفون" خلال مؤتمرها السنوي الذي ينعقد في كاليفورنيا غدا.

ومن المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة هواتف ذكية جديدة من طراز "آيفون11 برو" بشاشة قياسها 5.8 بوصة، وجهاز "آيفون 11 برو ماكس" بشاشة قياسها 6.5 بوصة، وجهاز "آيفون 11" منخفض التكلفة بشاشة قياسها 6.1 بوصة.

وعلى الرغم من تكتم "آبل" على التفاصيل المتعلقة بأجهزتها الجديدة، إلا أن الكثير من الشائعات والتقارير، كشفت عن بعض المواصفات المتوقعة، بينها نظام الكاميرا الخلفية الثلاثي، ونظام الشحن والألوان وغيرها.

وتعقد "آبل" مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث منتجاتها، في 10 سبتمبر، مسرح "ستيف جوبز" في Apple Park HQ، حيث ستنطلق الفعالية عند الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش.

ومن المنتظر أن يتم فتح الطلب المسبق على الهواتف يوم الجمعة 13 سبتمبر، بعد الإطلاق الرسمي، كما ينتظر أن تكون أجهزة "آيفون" الجديدة متاحة للشراء في المتاجر، بعد أسبوع تقريبا، أي يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار أجهزة "آيفون 11" ستكون مماثلة لمجموعة هواتف "آبل" لعام 2018، وهذا يعني أن طراز هاتف "آيفون 11 برو"، سيبدأ بنحو 1200 دولار بينما يبدأ سعر جهاز "آيفون 11 برو ماكس" من 1350 دولارا تقريبا، وسعر "آيفون 11 " ذي المواصفات الأقل والتكلفة الأرخص، نحو 987 دولارا تقريبا.