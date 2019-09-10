"الإسلامي الفلسطيني" و "بوليتكنك فلسطين" يطلقان جائزة للبحث العلمي

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني بالتعاون مع جامعة بوليتكنك فلسطين للعام الخامس على التوالي "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي"، وذلك ترجمة للرؤية الاستراتيجية لكلا المؤسستين لدعم البحث العلمي المتميز والأصيل.

ووقع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله كل من بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني ود. عماد الخطيب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين وبحضور عماد السعدي نائب مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني ورامي طه مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية والدكتور مراد أبو صبيح عميد البحث العلمي في الجامعة وعدد من مديري الدوائر والأقسام من المؤسستين.

وأكد قاسم أن استمرار البنك الإسلامي الفلسطيني في رعاية الجائزة للعام الخامس على التوالي هو جزء من توجه البنك لدعم قطاع التعليم بمختلف الأشكال المتاحة، معتبرا الجائزة خطوة في سبيل إثراء البحث العلمي في فلسطين.

وقال قاسم "إن الأمم القوية تعتمد على العلم ونحن هنا اليوم لنحاول تعزيز قوتنا من خلال دعم الباحثين وتشجيعهم على انجاز أبحاث قوية تلبي حاجة المجتمع وتضيف قيمة للبشرية"، مشيرا إلى أن الاستثمار في البحث العلمي من شأنه أن يحقق النمو على المدى الطويل في مختلف مناحي الحياة.

وشكر قاسم جامعة بوليتكنك فلسطين على الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها من أجل الوصول بجائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي لأهدافها، عبر الاهتمام بإدارة الجائزة وما تقوم به من استقطاب للأبحاث المميزة والتأكد من مطابقتها لشروط الجائزة وتحكيمها وإعلان الفائزين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الجامعة في سبيل تطوير مشهد البحث العلمي في فلسطين.

من جهته اعتبر د. عماد الخطيب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين أن هذه الجائزة تعتبر سابقة بين الجامعات الفلسطينية مؤكدا أن الجائزة ليست بقيمتها المادية بل بالقيمة المعنوية سواء للجامعة أو الباحثين وللوطن.

وأوضح الخطيب أنه تم تشكيل لجنة من جميع مكونات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية وقامت بوضع معايير وشروط لاستقبال الطلبات للمشاركة في الجائزة وستقوم هذه اللجنة باستقبال الطلبات وتقييمها واختيار الابحاث الفائزة، مؤكدا الثقة الكاملة باختياراتها.

وتتكون جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي من ست فئات، وتعطى للباحثين الفائزين تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في تقديم إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي أو أكثر منشور في مجلات علمية محكمة ذات سمعة متميزة وتصنيف عالي، وكذلك لتحفيز الباحثين للمزيد من الإنجازات البحثية الهامة التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

وتمنح الفئات الثلاث الأولى على مستوى الوطن وهي "جائزة التميز في النشر العلمي" وتعطى لصاحب أفضل بحث علمي ذو قيمة هامة والذي تم نشره أو قُبل للنشر قبولاً نهائياً في أفضل المجلات العلمية المتخصصة المصنفة دولياً والمرموقة عالمياً ولها معامل تأثير عالٍ أو تمنح لصاحب أفضل براءة إختراع ذو قيمة هامة في تنمية المجتمع الفلسطيني، والفئة الثانية هي جائزة "التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا" وتمنح لطالب الدراسات العليا ومشرفه الذين نشرا (او حصلا على قبول نهائي للنشر) انجازاً بحثيا في أفضل المجلات والمؤتمرات العلمية المتخصصة والمصنفة والمرموقة دولياً أو أنجزا اختراعاً ذو قيمة هامة في تنمية المجتمع الفلسطيني و الفئة الثالثة وهي جائزة "أفضل بحث تطبيقي" وتمنح لعضو أو أعضاء الهيئة التدريسية الذي قام بتنفيذ أفضل بحث تطبيقي له مردود مباشر على خدمة وتطور المجتمع.

أما الفئات الثلاثة الأخرى فتمنح على مستوى جامعة بوليتنك فلسطين وهي جائزة "غزارة البحث العلمي" وتمنح هذه الجائزة لصاحب أكثر عدد انتاجات علمية (براءات اختراع، أوراق علمية ، كتب ، اجزاء من كتب) بحثية منشورة أو قبلت قبولاً نهائياً للنشر في أفضل المجلات أو المؤتمرات العلمية المتخصصة والمصنفة والمرموقة دولياً، وجائزة "المجموعات البحثية" وتمنح لأنشط مجموعة بحثية استناداً إلى الأعمال والإنجازات العلمية البحثية، و جائزة "التميز البحثي لمشرفي مشاريع التخرج" وتمنح للباحث أو عضو الهيئة التدريسية والذي نشر (او قبل له نشر) انتاج بحثي متميز من خلال إشرافه على مشروع تخرج لطلبة الدبلوم او البكالوريوس خلال الفترة ما بين 1/1/2019 إلى 1/11/2020.