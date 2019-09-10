قوات القمع تقتحم "جلبوع".. اعتداء على اسرى وإلقاء للطعام ومصادرة أجهزة كهربائية

رام الله- وطن: نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، تفاصيل الاقتحام الوحشي الذي تعرض له سجن "جلبوع" خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة نقلًا عن الأسرى، أن السجن شهد الأسبوع المنصرم حالة من التوتر والغليان، عقب اقتحام وحدات القمع الخاصة لغرف وأقسام الأسرى بذريعة اجراء تفتيشات، حيث تم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم، وتخريب ممتلكاتهم بشكل همجي واستفزازي.

وكشفت الهيئة عن اصابة خمسة أسرى خلال الاقتحام، هم يوسف نزال الذي أصيب بجروح بليغة بعد إطلاق الكلاب البوليسية عليه، وعمر جندب، وتحسين سلامة، وأحمد عزوني، وجهاد أبو زهرة.

وأوضحت أن الأسرى أعلنوا بعد هذه الهجمة، حالة الاستنفار والغضب وبدأوا بالطرق على الأبواب، وردًا على ذلك شرعت إدارة السجن بفرض جملة من الاجراءات العقابية بحقهم، حيث تم إغلاق عدد من الغرف، ومصادرة المراوح والبلاطات وكل الأجهزة الكهربائية، كما تم إلقاء المواد الغذائية والتموينية على الأرض وخلطها ببعضها البعض.

وأضافت أن الوضع لا زال متوترًا في السجن، والأسرى يشتكون من الدمار الذي نجم عن الاقتحام، كما أن الإدارة لا زالت مصرة على إبقاء أجهزة التشويش بالرغم من الاتفاق المسبق بين الحركة الأسيرة وإدارة السجن على إزالتها، وهي سبب رئيس لهذا التوتر في السجن بشكل دائم.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الأحداث تأتي كجزء من سياسة ممنهجة وواضحة تمارسها إدارة سجون الاحتلال من أجل التضييق على الأسرى والمعتقلين وفرض عقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

واعتبرت أن ذلك يشكل خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمعايير الدولية، ويفضح ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.