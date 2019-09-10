كتائب القسام تكشف تفاصيل الحوامة "الاسرائيلية" التي سيطرت عليها فجر اليوم

رام الله - وطن: أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام اليوم الثلاثاء، انها تمكنت في تمام الساعة 01:15 من فجر اليوم الثلاثاء من السيطرة على حوامة مسيرة لجيش الاحتلال شرق رفح.

وبينت القسام خلال بيان لها ان الطائرة المسيرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة وتحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازاً معداً لتنفيذ المهمة، حيث تم التعرف على نوايا الاحتلال وإحباطها .

وكانت المقاومة في قطاع غزة قد اعلنت صباح اليوم اسقاطها حوامة مسيرة لجيش الاحتلال في قطاع غزة.