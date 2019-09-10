شركة كهرباء القدس توضح لوطن صحة ما نشر عن نية القطرية الاسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق

رام الله - وطن: نفى المهندس هشام العمري، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس ما نُشر حول نية شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية بفصل التيار الكهربائي عن مدينة القدس او غيرها من منطقة امتياز الشركة في تاريخ 22/09/2019.

وقال العمري في تصريح خاص لوطن ان الشركة لم تستلم حتى اللحظة الانذار الثالث والنهائي من شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية المتعلق بنيتها قطع الكهرباء عن مناطق امتياز الشركة.

وقال العمري في تصريح خاص لوطن، ان ما نُشر من معلومات وجداول قطع، هو تعميم داخلي خاص بشركة كهرباء القدس، وهو ليس تعميما رسميا للرأي العام.

واكد العمري ان الشركة لم تستلم الانذار الثالث والنهائي من شركة الكهرباء الاسرائيلية القطرية، والذي من المتوقع استلامه منتصف الاسبوع المقبل.

واوضح العمري انه حين وصول الانذار الثالث ستقوم الشركة بالاعلان بشكل رسمي عن المناطق التي سيقطع عنها التيار الكهربائي.