وكيل وزارة العدل ينفي لوطن تضليله النائب العام ويؤكد ان لا علاقة له بجهة التحقيق بقضية اسراء غريب

وكيل وزارة العدل: وثيقة الأطباء الثلاثة المنشورة مزورة ، ونقيب الأطباء لوطن: الأطباء الثلاثة استقالوا لأسباب مادية

رام الله - وطن: نفى وكيل وزارة العدل، محمد أبو السندس، صحة الوثيقة التي نشرتها مواقع إعلامية، بخصوص استقالة اطباء التشريح الثلاث (الدكتور مؤيد بدر والدكتور مهند شويكي والدكتور مهند جابر).. قائلاً إن نص الاستقالة المنشورة ليس لها أي نصيب من الصحة، فهي غير موقعة وغير مروسة بتاريخ واضح.

وقال محمد أبو سندس لـوطن، إن الوثيقة التي نشرت اليوم الثلاثاء مزورة، وأن الأطباء الثلاثة استقالوا لأسباب مالية، ومن ثم قاموا بربط قضيتهم الشخصية بقضية الفتاة إسراء غريب، كجزء من الضغوط على وزارة العدل، مستغلين الضجة الاجتماعية حول الضحية لإعطاء قضيتهم بعداً أخلاقياً.

وفي سؤاله حول ما ورد في نص الاستقالة المنشورة، بأنه قام بتضليل النائب العام، نفى أبو سندس صلته بجهة التحقيق أو بالأمور الفنية التي تتعلق بدائرة الطب الشرعي، لأن دوره في الطب الشرعي إداري فقط، والدائرة تابعة فنياً للنائب العام.

وقال إن قضية الأطباء الثلاث لا علاقة لها بإسراء غريب، إنما بقضايا فساد، وأن هدفهم إدانة وزارة العدل في قضية ليس للوزارة علاقة فيها.

وأضاف أبو سندس، إنه وبعد انتشار الوثيقة، جاء إليه اليوم صباحاً نقيب الأطباء، وبعد إطلاعه على ملفات الأطباء الثلاث والكتب التي رفعوها. فأوضح له النقيب: أنه ليس لهم علاقة بقضية إسراء وإنما يريدون لي ذراعكم في وزارة العدل"، وذلك بحسب أبو سندس.

الأمر الذي أكده نقيب الأطباء، شوقي الصبحة، في اتصال مع وطن للانباء، قائلاً : "بعد زيارتي لمكتب وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء، وبعد اطلاعي على الملفات والوثائق.. فإن استقالة الأطباء ليس لها علاقة بقضية إسراء غريب".

وأضاف: "استقالتهم كانت لأسباب مادية وامور ادارية تتعلق بالزيادات المالية والمواصلات والنقل".

هذا وتنفرد وطن بنشر الوثيقة الأصلية لاستقالة الأطباء الثلاث، بسبب عدم إنصافهم وهدر حقوقهم، كما هو وارد فيها:

وكانت صحيفة محلية نشرت، اليوم الثلاثاء، وثيقة وجهها الأطباء المستقيلون لجهة رسمية، فيما يخص قضية إسراء غريب، جاء فيها أن وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، المسؤول المباشر عن الإدارة العامة للطب الشرعي في الوزارة، هو المسؤول عن التقصير الناتج في الإعلان عن نتائج التشريح والمختبرات في القضية.

ووفقا لما جاء في المادة التي نشرتها صحيفة محلية اليوم " فإن هذا الامر استدعى أطباء التشريح الثلاث (الدكتور مؤيد بدر والدكتور مهند شويكي والدكتور مهند جابر) لتقديم استقالاتهم، بسبب تشريحها فقط من قبل الدكتور أشرف القاضي بتاريخ 22-8-2019، وعدم إشراك جميع أعضاء اللجنة في التشريح، وبناء عليه قدّم الأطباء الثلاثة استقالاتهم، لجملة من الأسباب الأخرى، قدمها الأطباء في ورقة الاستقالة، بحسب ما نشر في الوثيقة:

وتضيف الصحيفة انه تم تضليل النائب العام الفلسطيني من قبل وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، حيث إن الأخير أبلغ النائب العام بأن الفحوصات المخبرية للمتوفاة إسراء غريب أرسلت إلى الأردن ولكنه تبين أن عينات من سوائل الجسم فقط هي التي أرسلت إلى المختبر الجنائي الأردني (( الأمن العام الأردني))، فيما أن عينات من أنسجة الجسم – وهي الأهم في حالة إسراء غريب- لم ترسل إلى الطب الشرعي الأردني ولم يتم عملها في وزارة الصحة الفلسطينية أو مختبرات "ميديكير" الفلسطينية في رام الله.

وبحسب ذات الصحيفة فقد ظهرت العينات بعد استقالة الأطباء الثلاثة مباشرة، وتم تسليمها من قبل المدير الإداري يسري عليوي، تخصص تربية إسلامية، لطبيب الأنسجة معتز النتشة، وتم البدء في إجراء الفحص النسيجي في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في يوم استقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة بتاريخ 8-9-2019، مع الإشارة إلى أن التشريح كان بتاريخ 22-8-2019.

وتتابع الصحيفة : -الأشخاص المتابعون لقضية إسراء غريب غير مؤهلين؛ وذلك لأن أحدهم فني تخدير وهو سلهام عويس والآخر تخصص شريعة إسلامية وهو يسري عليوي وهم يعملون تحت إشراف وكيل الوزارة محمد أبو السندس.

وتختم الصحيفة مادتها : " يرى الأطباء المستقيلون، أنه كان من المفترض أن يتم التشريح من قبل اللجنة المختصة، وكذلك الإسراع في إرسال عينات السوائل إلى الأردن، وعمل عينات الأنسجة بعد التشريح مباشرة من قبل المختصين في الإدارة العامة للطب الشرعي وذلك لأن القضية أخذت منحى رأي عام " .