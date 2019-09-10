شرطة قلقيلية تعتقل فارًا بحقه أوامر حبس ب3.8 مليون شيقل

وطن: قبضت الشرطة في قلقيلية، اليوم الثلاثاء على شخص من محافظة رام الله و البيرة وفار من وجه العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية أثناء وجوده بقلقيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي إن "معلومات توافرت لدى مركز شرطة كفر زيباد بشرطة قلقيلية حول وجود شخص فار من وجه العدالة وهو متواجد في إحدى القرى شرقي المحافظة".

وأضاف أنه "على الفور توجهت قوة من شرطة كفر زيباد إلى المكان، وتمكنت من القبض عليه، وتبين أنه صادر بحقه 3 أوامر حبس بمبلغ 3 ملايين و 800 الف شيقل".

وأكد أنه تم إحالته إلى جهة الاختصاص لإجراء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول