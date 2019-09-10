"أمان" لـوطن: على هيئة مكافحة الفساد التحقيق في التجاوزات بدائرة الطب الشرعي

وطن: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، هيئة مكافحة الفساد، بفتح تحقيق بالتجاوزات بما يتعلق بدائرة الطب الشرعي وعمل الأطباء بوظائف أخرى خارج الحكومة.

وقال المدير التنفيذي لائتلاف "أمان"، مجدي أبو زيد لـوطن، "نريد تحقيقا من قبل هيئة مكافحة الفساد في تلك التجاوزات".

وأضاف أبو زيد فيما يتعلق بالتجاوزات الخاصة بالعمل المزدوج للأطباء الشرعيين "نعتقد انها صحيحة، وذلك بناء على معلومات من ديوان الرقابة المالية والإدارية".

وأوضح أبو زيد: بعثنا سابقا هذه المعلومات لديوان الرقابة المالية والإدارية الذي قام بالتحقيق فيها واثبت صحتها، لكن الديوان ليس هو الجهة التي تحاسب، والمفترض أن الديوان قد ارسل تقريره لوزارة العدل وديوان الموظفين العام.

وأكد أن العمل المزدوج لا يتعلق بالأطباء الشرعيين فقط، وإنما بالأطباء الحكوميين بشكل عام، إذ أنهم لا يعملون في وظيفة واحدة، مع العلم انه تم رفع رواتبهم 200% قبل سنوات كي لا يعملوا في مكان آخر.

وأشار إلى أن الحكومة استثمرت عشرات آلاف الدولارات في الأطباء الشرعيين، وتم ارسالهم ببعثات دراسية للخارج على حساب الدولة حتى يكون لدينا تخصص طب شرعي، ومع ذلك يعمل بعضهم في وظائف خارج الحكومة.

وكان ائتلاف "أمان" قد قال في بيان له، الثلاثاء، وصل وطن، إنه ينظر بخطورة بالغة لما ورد من ادعاءات خطيرة في تحقيق نشر حول الطب الشرعي وسبب الاستقالة الجماعية لعدد من الأطباء الشرعيين بالتزامن مع قضية الرأي العام المثارة في الشارع الفلسطيني (قضية إسراء غريب)، حيث كان التحقيق قد نبّه الى ما يجري في دائرة الطب الشرعي من اهمال وتقصير وتضليل للعدال وازدواجية العمل لدى بعض الاطباء الشرعيين.

وأضاف أن مثل تلك الادعاءات وغيرها إن ثبتت صحتها من قبل جهات الاختصاص تعتبر استهانة وتهاون واهمال في اداء الوظيفة العامة وتجاوزات ادارية خطيرة ينطوي بعضها على شبهات فساد.

وكان ائتلاف أمان قد بعث في آب الماضي برسالة الى ديوان الرقابة المالية والادارية تخص شبهات تتعلق بتجاوزات العمل المزدوج في دائرة الطب الشرعي تختص بأحد الاطباء بناء على معلومات وصلت للائتلاف في حينه، وقد باشر على اثرها الديوان التحقيق في الشكوى حسب ما افاد به أمان وقام بإرسال تقريره بالخصوص الى المعنيين لاتخاذ الإجراءات حسب الاصول.