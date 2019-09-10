نتنياهو يتعهد بفرض السيادة على غور الاردن في حال انتخابه

رام الله - وطن: تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بفرض السيادة الاسرائيلية على غور الاردن ومنطقة شمال البحر الميت في حال انتخابه وفوزه في الانتخابات المقبلة المقرر ان تتم في 17 ايلول/سبتمبر الجاري.

وقال نتنياهو في مؤتمرصحفي عقده اليوم انه سيقوم بفرض السيادة الاسرائيلية على المنطقة، وانه سيقدم للكنيست مشروعا ضخما للاستيطان في الاغوار يشمل بناء الوحدات السكنية والبنية التحتية، في حال انتخابه.

وطالب نتنياهو الاسرائيليين بانتخابه في الانتخابات المقبلة حتى يتسنى له تنفيذ هذا المشروع