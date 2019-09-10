النيابة تعلن عن موعد نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب

رام الله- وطن: أعلنت النيابة العامة أن موعد الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية المرحومة إسراء غريب يوم الخميس القادم.

وقال بيان للنيابة العامة وصل وطن، مساء الثلاثاء، "لاحقاً لبيان النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/9/2019 والمتعلق باستمرار التحقيقات وتقدمها بقضية المرحومة إسراء غريب، تعلن النيابة العامة بصفتها حارسة العدالة الجنائية عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء غريب وذلك يوم الخميس الموافق 12/9/2019 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في قاعة المؤتمرات الحكومية – وزارة الاعلام - رام الله".

وأضاف البيان أن ذلك يأتي على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد إٍستلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019، والذي تم اعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الإختصاص المكاني الدكتور أشرف القاضي.