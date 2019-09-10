مصطفى البرغوثي: لن يردع نتنياهو عن وقاحته بضم وتهويد الأغوار الا بمقاومته وفرض العقوبات على "إسرائيل"

وطن: وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الوقح نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الاغوار بأنه خطة لضم وتهويد ليس فقط منطقة الاغوار بل كل الضفة الغربية بعد ان ضم القدس والجولان".

و قال البرغوثي في بيان وصل وطن، الثلاثاء، إن بيانات الاحتجاج والإدانات لن تؤثر في نتنياهو، وأن إدانات أطرافاً دولية للقرار الإسرائيلي لن تكون سوى نفاق ما لم تترافق مع فرض عقوبات على "إسرائيل" وخروقاتها الفجة للقانون الدولي.

واضاف: إن نتنياهو وحكومته لن يردعا إلا بالمقاومة وبفرض العقوبات والمقاطعة على "إسرائيل.