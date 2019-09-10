بتغريدة.. ترامب يقيل جون بولتون.. والأخير: أنا قدمت استقالتي

وطن: أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: "أخبرت جون بولتون الليلة الماضية أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".

وأضاف "أشكر جون جزيل الشكر على خدماته. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

لكن بولتون قال في تغريدة على تويتر أيضاً إنه عرض "الاستقالة الليلة الماضية وقال الرئيس ترمب (دعونا نتحدث عنها غداً)".

من جهته، دحض جون بولتون تغريدات ترامب.

وقال، في رسالة مكتوبة لقناة "فوكس نيوز" إنّه تقدم باستقالته من تلقاء نفسه إلى ترامب.

وأوضح: "عرضت استقالتي على الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية، وقال لي ترامب دعنا نتحدث بشأنها غدا".

يشار أن ترامب أقال منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017 مستشارين للأمن القومي وهما مايكل فلين وهربرت ماكماستر.