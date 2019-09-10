التربية والتعليم تطلق 13 بحثا علميا بتمويل 400 ألف يورو

وطن: أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، المشاريع الفائزة في النداء الثاني ضمن مشروع التعاون الفلسطيني الألماني في مجال العلوم والبحث العلمي.

وقدم الباحثون عرضاً لمشاريعهم البحثية خلال الورشة التي عقدت في مدينة رام الله، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس قسم التعاون الإفريقي والشرق الأوسطي في وزارة التعليم والبحوث الألمانية بيتر ويبرس، ومسؤول الممثلية الألمانية في رام الله كريستيان جليكس.

وأكد أبو مويس أهمية البحث العلمي خاصة في تطوير التكنولوجيا والثورة الصناعية، موضحاً أن مشروع التعاون الفلسطيني الألماني حصيلة اتفاقية ثنائية وقعتها الوزارة مع وزارة التعليم والبحوث الألمانية لدعم وتشجيع البحث العلمي في فلسطين، وينص على عمل بحوث علمية مشتركة في مجالات مختلفة بين باحث فلسطيني وآخر ألماني، ووصلت قيمة تمويل المشاريع البحثية في النداء الثاني إلى 400 ألف يورو.

بدوره، أشاد عورتاني بالتعاون العلمي الفلسطيني الألماني من خلال معهد "يوليش" والأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه المشاريع الثنائية فرصة للباحثين وخريجي الجامعات الفلسطينية لتطبيق أفكارهم في حياتهم العملية.

من جانبه، أشاد ويبرس بالتعاون الثنائي للباحثين الفلسطينيين والألمان، معتبراً أن المشروع جزء من جسر العلوم الفلسطيني الألماني، مضيفاً ان اختيار مجالات الأبحاث يكون حسب الأولوية.

وتم إطلاق النداء الثاني لاستقبال المشاريع البحثية عام 2017 في مجالات (علوم المواد، الزراعة، الطاقة، الطب، العلوم التطبيقية والتكنولوجيا)، وتقدم 25 مشروعاً بحثياً مشتركاً لهذا النداء، نجح منها 13 مشروعاً بالحصول على تمويل بقيمة 40 ألف يورو للمشروع الواحد.

وكان النداء الأول لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في البحث العلمي شمل مجالات (علوم المواد، الزراعة، الطاقة)، واستلم خلاله 30 مشروعاً بحثياً، نجح 14 مشروعاً منها بالحصول على تمويل بقيمة 30 ألف يورو لكل مشروع بحثي.