حماس: مخططات نتنياهو تتطلب خطوات عملية ومسؤولة من الكل

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء يوم الثلاثاء أن مخططات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة للكيان الإسرائيلي تتطلب خطوات عملية ومسؤولة من الكل الفلسطيني بمستوياته وفصائله كافة.

وأوضح الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن ذلك يتم "بالإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، ووقف السلطة الفلسطينية لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف ملاحقتها للمقاومة، والتصدي بشكل موحد لسياسات نتنياهو العدوانية ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزله".

وشدد على أن "تصريحات نتنياهو بضم المستوطنات في الضفة وغور الأردن لن تغير من الحقائق شيئا، ولن توقف مقاومة شعبنا المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته".

واعتبر برهوم أن "هذه التصريحات تأتي استمرارا في السياسة العدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدراته، شجعته عليها الإدارة الأمريكية شريكة الاحتلال في عدوانه على شعبنا، والهرولة الإقليمية تجاه التطبيع مع العدو، وسلوك السلطة في الضفة باستمرارها في التنسيق الأمني وقمع المقاومة والتمسك بخيار المفاوضات العبثية".