بعد هربه من صواريخ المقاومة.. نتنياهو يتوعد حماس

وطن: توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، حركة حماس برد قاس على إطلاق صورايخ على أسدود وعسقلان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة الجيش، مشيرة إلى أنه قال في رسالة لحماس: "انتظروا".

وكانت صواريخ المقاومة، أجبرت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على قطع خطاب انتخابي له في اسدود والهرب من منصة الخطاب عقب إطلاق صواريخ من غزة.

وأظهر مقطع فيديو هروب نتنياهو وارتباكه وفشل الخطاب الانتخابي الذي كان يعقده في أسدود، مع انطلاق صفارات الانذار.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن 5 صواريخ اطلقت من قطاع غزة تجاه مدينتي "أسدود" وعسقلان.