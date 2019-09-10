البيت الأبيض يعلن اسم خليفة بولتون

وطن: أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن تشارلز كابرمان، نائب المستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، سيتولى مهامه بعد إقالة بولتون من منصبه.

وعلق نائب المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، هوغان غيدلي، على إقالة بولتون، قائلا إن "أولوياته وسياساته لم تتفق مع آراء الرئيس"، مشيرا إلى أن "الحديث لا يدور عن موضوع واحد، بل كانا يختلفان في الرأي إزاء عديد من القضايا".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أقال بولتون من منصبه، مضيفا أنه سيعلن اسم مستشاره الجديد لشؤون الأمن القومي الأسبوع المقبل.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية في الأيام الأخيرة تقارير حول احتدام الخلافات بين بولتون ووزير الخارجية، مايك بومبيو.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب يسعى لإبعاد بولتون عن اتخاذ قرارات جوهرية في مجال السياسة الخارجية، وذلك في ملفات عدة كأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية.

المصدر: تاس