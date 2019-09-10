بينيت: هروب نتنياهو من الحفل الانتخابي "إذلال" وحماس لم تعد تخاف

وطن: شن رئيس حزب "اليمين الجديد"، ووزير التعليم الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت مساء الثلاثاء، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب هروبه من حفل خطابي جراء إطلاق صواريخ من غزة.

وقال بينت في تغريدة نشرها على تويتر إن "رئيس الوزراء يغادر المنصة في منتصف الخطاب الانتخابي، لأن صواريخ تطلق عليه.. وهذا بحد ذاته إهانة وطنية".

وأشار إلى أن "حركة حماس لم تعد تخاف من إسرائيل". على حد تعبيره.

وأضاف: "سيتم إرجاع أمن إسرائيل من خلال تصفية قيادات حماس وليس من خلال مؤتمرات صحفية".