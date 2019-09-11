غارات لطيران الاحتلال على عدة أهداف في غزة

غزة- وطن: شن الطيران الحربي للاحتلال في ساعات الفجر سلسلة غارات على قطاع غزة، تم خلالها استهداف 15 موقعا،فجر الأربعاء، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

ففي مدينة دير البلح وسط القطاع، شنت طائرات حربية إسرائيلية 4 غارات على منزل مدني مهجور جنوب غرب المدينة.

وتم استهداف موقع فلسطين التابع لكتائب القسام شمال بيت لاهيا عدة مرات بأكثر من 6 صواريخ، واستهداف موقع التل التابع لكتائب القسام جنوب دير البلح بـ3 صواريخ، واستهداف موقع البحرية التابع لكتائب القسام غرب دير البلح بصاروخين، كما تم استهداف مبنى مهجور غرب خانيونس، بـ5 صواريخ.

كما أغارت طائرات حربية ومسيرة على موقع تابع للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع عدة مرات، إذ استهدفته بأكثر من 7 صواريخ.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعًا يتبع للشرطة البحرية غرب مدينة دير البلح.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت رداً على إطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه أسدود وعسقلان في وقت سابق من الليلة الماضية. وقد جاء إطلاق القذائف متزامناً مع تواجد نتنياهو، بمهرجان انتخابي لليكود في مدينة أسدود، حيث أضطر إلى قطع خطابه والنزول عن المنصة.