7 معتقلين من الضفة بينهم طلبة من جامعة بيرزيت

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاربعاء، 7 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية.

وعرف من المعتقلين، الطالبين في جامعة بيرزيت امير حزبون ويزن مغامس.

وجرى اعتقال بكر موسى قوار من بيت لحم، ومحمود ابو زيتونة واحمد ابو زيتونة من مخيم بلاطة وساهر مسعود من نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الاسيرة المحاضرة في جامعة بيرزيت وداد البرغوثي في كوبر شمال رام الله، واقتحما منزل الاسير فارس خليفة والنائب في التشريعي فتحي القرعاوي في طولكرم.

وفي العيسوية جرى اعتقال الشاب زكي عبيد بعد مداهمة منزله.