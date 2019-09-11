البرغوثي: لن يردع نتنياهو عن وقاحته بضم و تهويد الاغوار الا بمقاومته وفرض العقوبات على إسرائيل

رام الله- وطن: وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، اعلان نتنياهو الوقح بنيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الاغوار بأنه خطة لضم وتهويد ليس فقط منطقة الاغوار بل كل الضفة الغربية بعد ان ضم القدس والجولان.

و قال البرغوثي ان بيانات الاحتجاج و الادانات لن تؤثر في نتنياهو، و أن إدانات اطراف دولية للقرار الإسرائيلي لن تكون سوى نفاق ما لم تترافق مع فرض عقوبات على اسرائيل و خروقاتها الفجة للقانون الدولي .

و قال البرغوثي ان نتنياهو و حكومته لن يردعا إلا بالمقاومة وبفرض العقوبات و المقاطعة على إسرائيل.