الاحتلال يعتقل الأسير المحرر عبد الكريم عثامنة بعد اقتحام قرية فقوعة شرق جنين

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من قرية فقوعة شرق جنين، كما اقتحمت يعبد وعانيين في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الكريم عثامنة بعد اقتحام قرية فقوعة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وعدة منازل عرف من أصحابها: منزل الأسير المحرر أيمن النادي، وجميل وياسر، وثائر أبو خميس.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وقرية عانين وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة في خطوات استفزازية كما استجوبت عددا من المواطنين.