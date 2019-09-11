الطب الشرعي يؤكد لوطن صحة التقرير الطبي المسرّب لأسباب وفاة إسراء غريب

وطن: أكد الدكتور ريان العلي مدير الطب الشرعي المكلف في وزارة العدل الفلسطينية، صحة تقرير الطب القضائي المسرّب لأسباب وفاة الفتاة إسراء غريب.

وقال العلي خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث على شبكة وطن الإعلامية إن التقرير الطبي القضائي المسرّب حقيقي، والأختام حقيقية وصحيحة.

وأضاف أن الطب الشرعي سلّم التقرير ليلة أمس للنيابة العامة، وعلى ما يبدو فإنه قد تم تسريبه بعدها بلحظات.

وقد حصلت وطن على نسخة من التقرير الطبي، الذي يكشفعن أسباب وفاة الفتاة إسراء غريب، ويظر كما هو موجود في التقرير أن إسرء توفيت نتيجة "قصور حاد بالجهاز التنفسي والانسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها...".

وفيما يلي وثائق التقرير الطبي :