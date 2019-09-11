مشاركة فاعلة لبنك القدس في المنتدى الوطني الرابع

وطن: حظي بنك القدس بمشاركة فاعلة ورعاية للمنتدى الوطني الرابع .. والذي ينظمه المجلس الاعلى للإبداع والتميز تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة" برعاية فخامة الرئيس محمود عباس والذي نُظم على مدار يومي 9-10/أيلول في مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة رام الله.

وتمثلت مشاركة البنك في جناح خاص بخدمات القنوات الالكترونية الخاصة ببنك القدس حيث عرض البنك طيلة أيام المنتدى ابرز ما لديه من خدمات إلكترونية وبرامج تقنية فريدة والتي من شأنها تؤدي الى التغييرالايجابي في حياة عملاء البنك والحصول على تأثير فوري.

وعبر الرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي عن بالغ فخره واعتزازه للمشاركة ولرعاية المنتدى الوطني الرابع ، وذلك نظراً لأهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة بالتميز والابتكار والابداع والتكنولوجيا التي يقف خلفها متميزون في فلسطين.

كما كرم المهندس عدنان سمارة رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز بنك القدس خلال حفل الافتتاح بالتزامن مع عرض المشاريع المشاركة في المنتدى حيث توجه بالشكر لبنك القدس على رعايته ومشاركته في هذا المنتدى الوطني الرابع.

ويسعى البنك من خلال رؤيته وبرامجه أن يحقق خطته الإستراتيجية في وقت أصبح التعامل المصرفي أسهل وأكثر راحة من أي وقت مضى حيث أن معظم المعاملات المالية تتم بشكل آني، وغالباً ما تجد نفسك بحاجة للسيولة النقدية أو إجراء معاملة مصرفية بشكل فوري. لهذا يعمل بنك القدس جاهداً ليتيح لك إمكانية الوصول إلى كافة الخدمات المصرفية متى شئت من أي مكان وعلى مدار الساعة، بحيث يمكنك اختيار الوسيلة التي تناسبك لإجراء تعاملاتك المصرفية بكل سهولة وأمان.