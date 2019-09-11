اللجنة التوجيهية للتأمين الزراعي واللجنة الفنية تناقشان مجموعة من المشاريع والخطط المزمع تنفيذها

وطن: ناقشت اللجنة التوجيهية للتأمين الزراعي واللجنة الفنية برئاسة ناصر الجاغوب رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وبحضور مساعد رئيس الصندوق أديبة مصلح، وأعضاء اللجنتين التوجيهية والفنية، مجموعة من البرامج والخطط التي تم إعدادها من قِبل الإدارة العامة للتأمينات الزراعية، وعلى رأسها إطلاق منتجات التأمين الزراعي في فلسطين، وإستكمال الوثائق الخاصة بالتوأمة بين الصندوق والإتحاد الأوروبي، وعرض المواصفات الفنية للبيوت البلاستيكية المقاومة للرياح والثلوج، وإنشاء نظام الإنذار المبكر وقاعدة البيانات الجغرافية لإدارة المخاطر الزراعية.

وقدم الجاغوب خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، في مقر صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية عرضاً تفصيلياً حول طلب التوأمة مع الإتحاد الأوروبي لبناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي في فلسطين، والتقدم الحاصل في إتمام إجراءات التوأمة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشار الجاغوب إلى أهمية التوأمة مع الإتحاد الأوروبي بما يخدم القطاع الزراعي في فلسطين من خلال دعم المزارع الفلسطيني على أرضه في وجه الإعتداءات التي يتعرض لها من الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين.

كما وأشار الجاغوب إلى أن الإتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع صندوق درء المخاطر يعمل على إنهاء وإعداد كافة الإجراءات اللازمة من أجل تحضير وثيقة مقترح المشروع ( فيشة التوأمة )، حيث اثنت اللجنة التوجيهية ودعمت قرارات الصندوق في استكمال كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التوأمة.

وقدمت ق.أ مدير عام التأمينات الزراعية جمانه حمايل عرضاً تفصيلياً حول سير العمل في مهمة تطوير منتجات التأمين الزراعي، وتم عرض نماذج لبعض الأنظمة العالمية في التأمين الزراعي والتي من الممكن الإسترشاد بها، إضافة إلى المعايير التي تم استخدامها في اختيار منتجات التأمين الزراعي، والتي على أساسها تم اختيار المنتجات التي سيتم البدء في إصدار بوليصات التأمين عليها، وهي الدجاج اللاحم في الأنظمة المغلقة، ومنتوج العنب، والبندورة في البيوت البلاستيكية، والتي سيؤمن عليها من المخاطر الطبيعية، ومعدل الوفيات للثروة الحيوانية، والأمراض التي تصيب النبات.

وعرض مدير دائرة التصميمات الهندسية مصطفى شلطف التصاميم الهندسية الخاصة بالبيوت البلاستيكية المقاومة للرياح والثلوج، وقدم شرحاً مفصلاً عن المواصفات الفنية التي يجب أن تتوفر في البيوت البلاستيكية وهي ما تم تطبيقة في أربع نماذج تم تنفيذها في كل من بيت أمر، الجلمة، طمون، والنصارية.

كما أوضح شلطف إلى أن التكلفة المادية للبيوت البلاستيكية المقاومة للرياح والثلوج أعلى من البيوت البلاستيكية التقليدية بـ 20% ولكنها تتمتع بميزة مهمة وهي العمر الإفتراضي لها يزيد على 20 عام، عدى قدرتها على مقاومة الرياح والثلوج.

وقدم مدير دائرة التخمينات ماجد ياسين عرض تقديمي عن خدمة إنشاء نظام إنذار مبكر وقاعدة البيانات الجغرافية لإدارة المخاطر الزراعية، وذلك بهدف التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والبلاغات السياسية والأمراض والأوبئة ونشر التحذيرات اللازمة من خلال التحليل المنهجي لبيانات المخاطر والتي من خلالها يتم تقديم النشرات التحذيرية للمزارعين بما يرفع من مستوى الحذر والوقاية لديهم ولدى المجتمع.