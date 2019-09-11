غرامات تجاوزت 22 ألف شيقل بحق قاصرين في "عوفر" الشهر الماضي

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى القاصرين القابعين في سجن "عوفر" خلال آب/أغسطس المنصرم قد تجاوزت 22 ألف شيقل.

وبينت الهيئة، في بيان، أنه تم ادخال 21 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي،17 منهم اعتقلوا من المنازل، وواحد من الطرقات، واثنان لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذي تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيرين تم الاعتداء عليهما وضربهما بوحشية خلال اعتقالهما.

ولفتت الهيئة الى أن عدد الأطفال المحكومين بالشهر ذاته 15 شبلا، علما بأن عدد القاصرين القابعين حاليا في سجون الاحتلال 220 طفلا، 95 منهم يقبعون في "عوفر".

واعتبرت "أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الاطفال ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسة الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم واثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني".