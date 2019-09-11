شركة آبل تكشف عن أجهزة جديدة من مجموعة آيفون 11

وطن: كشفت شركة آبل الثلاثاء عن احدث اصداراتها من أجهزة الأيفون الجديدة والتي ضمت :آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون برو ماكس، بالإضافة الى الجيل الخامس من ساعتها الذكية، والتغيير الأبرز في هواتف ايفون الجديدة كان استخدام 3 كاميرات خلفية، بينما شهدت البطارية تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

جهاز وiPhone 11 يعمل من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده لإنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم يوما كاملا، كما تتمتع البطارية بقدرة تحمل كبيرة لعوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

ويتوفر وiPhone 11 بستة ألوان وهي : البنفسجي الفاتح، الأخضر، البنفسجي الفاتح، الأصفر، الأبيض، الأسود والاحمر، ويمتاز الجهاز بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 ، ومقاس شاشته 6.1 إنش بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

ويشمل الجهاز الجديد كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صوراً تبدو طبيعية أكثر.

وتظهر فيديوهات السيلفي بشكل جديد تماماً مع كاميرا True Depth، التي تتيح تسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطاراً و120 إطاراً في الثانية.

أما أجهزة iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max اعتبرها نائب الرئيس الأول لقسم التسويق في الشركة بأنها الأقوى والأكثر تطورا وتتوفر في أربعة ألوان.

وقال ان "جهاز iPhone 11 Pro يتميز بنظام ثلاثي الكاميرات هو الأول من نوعه في iPhone والأفضل على الإطلاق من بين كل الكاميرات التي أنتجتها آبل، كما أن شاشة Super Retina XDR هي الشاشة الأكثر سطوعاً وتطوراً في iPhone، بينما تمنح شريحة A13 Bionic معايير جديدة لأداء الهواتف الذكية والكفاءة في استهلاك الطاقة".

ويتميز iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بتصميم من الزجاج المركب غير اللامع من الخلف وشريط مصنوع من الستانلس المصقول، والزجاج المتوفر بهما هو الأقوى، ويقعان ضمن تصنيف iP68 في مقاومة الماء لغاية عمق 4 أمتار لغاية 30 دقيقة، بالإضافة إلى أن التصميم يضمن حمايتهما من انسكاب السوائل.