صور| النفايات مكدسة على دوار الساعة .. والبلدية توضح السبب

وطن: ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمشهد قد بدا للبعض "غريبا"، وذلك بعد أن نشرت بلدية رام الله وعلى صفحتها الخاصة على "فيس بوك" صورة تظهر تكدس النفايات وسط رام الله، وكتب عليها: "هذا المشهد هو عبارة عن نشاط بيئي في مركز المدينة للتوعية بأهمية النظافة".

هذا المشهد الذي أثار جدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومواطني مدينة رام الله وساهم في اطلاق الاحكام " فكاهة"، كان وراءه مجموعة من المتطوعين الشباب، وبالتعاون مع بلدية رام الله، والمجموعة التطوعية right to movement palestine، والتي تقوم على أساس ممارسة رياضة "الركض" في مختلف المحافظات، وأثناء ذلك يقومون بجمع النفايات الملقاة بجانب الأرصفة وفي المناطق الخضراء.

قال الشاب جلال البس لوطن، وهو من ابتكر فكرة وضع النفايات عند دوار الساعة وسط مدينة رام الله: " لم نضع اعلانا حول الفكرة، وقد أحببت أن اقدم رسالة توعوية للمواطنين بأهمية النظافة وحماية البيئة، في ظل وجود خلل في النظام البيئي لدينا".

وأوضح البس (27 عاماً) والذي يقطن مدينة بيتونيا، بأن قرابة 20 متطوعا ومتطوعة قد خرجوا الساعة 4 صباحاً، كي يركضوا بين أزقة شوارع رام الله ويجمعوا النفايات الملقاة على الارض، حيث تم تجميع كمية كبيرة من النفايات وتم وضعها وسط مدينة رام الله.

وتابع حديثه: "ما تم وضعه وسط رام الله، هو كميات من النفايات تم جمعها خلال 6 ساعات فقط وفي يوم واحد".

فيما أشار خلال حديثه بأن هذا النشاط البيئي قد انطلق من مدينة رام الله ليصل إلى المحافظات الأخرى، والهادف إلى توعية المواطنين باهمية الحفاظ على البيئة، حيث سيتم توزيع "كمامات" على المواطنين وتعريفهم بمشاكل القاء البلاستيك على الأرض وتأثيره على البيئة.

وقال البس: " نحن نرصد ردات فعل المواطنين تجاه التجربة، فإن كانت نتائجها ايجابية سيتم تطبيقها في محافظات اخرى".

وألصق المتطوعون على أكياس النفايات التي تم تجميعها وسط مدينة رام الله، عبارات تشدد على أهمية الحفاظ على البيئة، وكتب عليها :" لا مش عادي هاي مش طبيعة البلد، "انقذ الارض وانقذ نفسك"،" تم جمع النفايات قبل 6 ساعات من شوارع رام الله".