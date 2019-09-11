أربعة أفلام من مجموعة "أنا فلسطينية" في مهرجان للأفلام في سويسرا

وطن: أعلنت مؤسسة "شاشات سينما المرأة" أن أربعة أفلام من مجموعة أفلام "أنا فلسطينية" ستعرض ضمن فعاليات مهرجان "لقاءات سينمائية – فلسطين أن تصنع أفلاماً أن تكون موجوداً" وهو مهرجان معروف ومهم في جنيف في سويسرا، وذلك بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية في كانون الأول 2019.

كما قام القائمون على المهرجان بدعوة المخرجة زينة رمضان للمشاركة في فعاليات المهرجان ومناقشة فيلمها "سرد". مع العلم أن هذه الأفلام الأربعة تم انتاجها هذا العام من قبل "شاشات سينما المرأة" بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي، وبدعم مساعد من مؤسسة CFD السويسرية.

وسيفتتح المهرجان في الخامس من كانون الأول، بفيلم "الغول" للمخرجة آلاء الدسوقي من غزة، الذي تروي فيه قصة جديدة عن "الغول" الذي لطالما سمعنا عنه من جداتنا، ففي فلسطين يختفي غول الحكايات، لأن الواقع الفلسطيني يفرض غولاً جديداً وهي الحرب، هذه الحرب التي تخيف الأطفال وتخطفهم من عائلاتهم.

وتظهر الأم في الفيلم بكل ضعفها وصمودها جيشاً في ليلة واحدة، تحاول أن تحمي أطفالها من غول الحرب الذي لا يتوقف.

أما فيلم "سرد" للمخرجة زينة رمضان سيعرض يوم السبت الموافق 7 كانون الأول، وتربط فيه المخرجة الضفة مع غزة من خلال تسجيلات صوتية لصديقتين كل منهما في مكان، وذلك من خلال رسوم متحركة تعبر عن تبعات الاختناق الفعلي والوجودي لحياة شابة تسعى لإكمال تعليمها في ظل واقع شبه سيريالي، ويلي العرض نقاش بين المخرجة رمضان والجمهور حول أسلوبها السينمائي المستعمل في الفيلم.

يليه بعد ذلك، عرض الأفلام التالية "أرض ميتة" للمخرجة أمجاد هب الريح، والذي تسلط فيه الضوء على شجن وألم امرأتين مزارعتين من قرية عانين في محافظة جنين فقدن ليس فقط أرضهن خلف الجدار، بل أيضاً حياتهما المتعلقة بتلك الأرض.

وفيلم "خيوط من حرير" للمخرجة ولاء سعادة، الذي تسلط فيه الضوء على التاريخ والقصص والمعاني المطرزة في الثوب الفلسطيني منذ التهجير إلى الآن خاصة في حياة بدو بيت حانون، كرمز للاستمرارية الفلسطينية.

بالإضافة الى إعادة عرض فيلم "الغول" لدسوقي، يوم السبت الموافق 7 كانون الأول. وسيتم تنظيم لقاء "طاولة مستديرة" حول صانعات الأفلام الفلسطينيات، وذلك يوم الأحد الموافق 8 كانون الأول، مع المخرجات مريم شاهين، غادة الطيراوي، زينة رمضان وبثينة كنعان خوري. وفي حفل الختام للمهرجان سيتم إعادة عرض الأفلام الأربعة "سرد"، "الغول"، "أرض ميتة" و"خيوط من حرير" يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول.

هذه الأفلام هي جزء من أفلام "أنا فلسطينية" التي تشكل جزء من مشروع "يلاّ نشوف فيلم!" الذي تنفذه مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" في غزة ومؤسسة "عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة"، وهو مشروع ثقافي-مجتمعي ممتد على ثلاث سنوات بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.

ويتيح ترجمة هذه الأفلام الى الفرنسية فرصة أكبر للوصول إلى جمهور يتكلم الفرنسية مما يعزز وجود فلسطين في المحافل السينمائية الدولية.

"شاشات" هي مؤسسة أهلية، تركز في عملها منذ تأسيسها في 2005 على سينما المرأة، وأهميتها، وأبعادها في تصورات عن ماهية النوع الاجتماعي.

كما تركز شاشات على تنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب.

وتعمل على إتاحة الفرص للمرأة للتعبير عن ذاتها، ودخولها إلى عالم الإبداع السينمائي من أجل صنع القرار في مجال الثقافة. وقد حازت مؤسسة شاشات على "جائزة التميز في العمل السينمائي" من وزارة الثقافة الفلسطينية في 2010.