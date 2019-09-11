الاتحاد الأوروبي يعلق على اعتزام نتنياهو ضم "غور الأردن"

رام الله - وطن: علق الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه بالانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لفرانس برس إن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم"، محذرا من أن "تعهد نتنياهو بضم غور الأردن، يقوض فرص السلام في المنطقة".

ولاقت تصريحات نتنياهو ردودا فلسطينية رافضة إلى جانب إدانات عربية ودولية.

وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء، عن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال جرى إعادة انتخابه وشكل حكومة جديدة، موضحا أنه يريد فرض السيادة على عدد كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن "مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان، هي الحزام الأمني المهم لنا في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه سيقدم للكنيست المقبل مشروعا كاملا، لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن.