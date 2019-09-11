وزير الأشغال: استئناف العمل في طريق جنين– حيفا الأحد المقبل

وطن: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، عن استئناف العمل في مشروع طريق جنين– حيفا في محافظة جنين، بدءا من الأحد المقبل.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه جرى الاتفاق مع مقاول المشروع على استئناف العمل في الطريق، الذي تعهد المقاول باستئناف العمل به الأحد المقبل، وسيشرع بتجهيز موقع العمل ابتداء من يوم غد الخميس.

وقال زيارة إنه تم الاتفاق مع المقاول بعد أن تعهّدت الوزارة بالعمل على صرف دفعات من المستحقات المتأخرة له في كافة المشاريع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دفع مستحقات مالية متأخرة لجميع المقاولين، بهدف استكمال العمل في المشاريع المتوقفة جراء الأزمة المالية.

وأعربت الوزارة عن شكرها للبلديات والمجالس المحلية المستفيدة من المشروع، على مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها الدائم على مصلحة المواطن خاصة المجالس محلية في: اليامون، وكفر دان، وتعنك، والطيبة، وعانين، ورمانة، والسيلة، وزبوبة، مشيرة إلى أن مشكلة توقف العمل في طريق جنين– حيفا قد تمّ حلّها، من أجل إنهاء معاناة المواطنين، وإنهاء مشروع له أهمية حيوية لمحافظة جنين.