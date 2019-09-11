جنين: وقفتان تضامنيتان مع الأسرى المضربين عن الطعام في عرابة وبرقين

جنين- وطن:شارك عشرات المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، بوقفتين تضامنيتين أمام منازل أسرى المحافظة المضربين عن الطعام: طارق قعدان من بلدة عرابة، وناصر الجدع وسلطان خلوف من بلدة برقين، بمحافظة جنين.

وطالب أهالي الأسرى المضربين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ أبنائهم، في ظل استمرار سياسة القمع التي تنتهجها إدارة السجون بحقهم .

من ناحيتهما، أوضح مدير شؤون الأسرى والمحررين سياف أبو سيف، ورئيس اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى، مدير عام الحكم المحلي في المحافظة راغب أبو دياك، أن الأسرى المضربين يعانون من أوضاع صحية سيئة، وأكدا وقوف شعبنا إلى جانبهم ومساندتهم، الأمر الذي يعطيهم دفعة معنوية رغم ظروفهم الصعبة.