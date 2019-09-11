الشهر الماضي.. 22 ألف شيقل غرامات مالية على الأسرى الأطفال

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محاكم الاحتلال فرضت خلال آب المنصرم غرامات تجاوزت 22 ألف شيقل بحق الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر".

وبينت الهيئة، في بيان، أنه أدخل 21 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي،17 منهم اعتقلوا من المنازل، وواحد من الطرقات، واثنان لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير اعتقل بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذي اعتقلوا خلال الشهر المذكور، أسيران اعتدي عليهما وضربا بوحشية خلال اعتقالهما.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد الأطفال المحكومين بالشهر ذاته 15 شبلا، علما بأن عدد القاصرين القابعين حاليا في سجون الاحتلال 220 طفلا، 95 منهم يقبعون في معتقل "عوفر".

وعدت؛ "أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الأطفال ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم وإثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني".