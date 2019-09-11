جيش الاحتلال ينفي ما اوردته وسائل الاعلام العبرية .. صافرات الانذار انطلقت بالخطأ

رام الله - وطن: نفى جيش الاحتلال ما اوردته وسائل الاعلام العبرية عن اطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال ان صافرات الانذار التي دوت في ساحل عسقلان كانت نتيجة الخطأ نافيا ما اوردته وسائل الاعلام العبرية عن سماع اصوات انفجارات واطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وكانت وسائل اعلام عبرية ومنها موقع واللا قد قالت ان عددا من الصواريخ اطلقت من قطاع غزة مساء اليوم وسقطت في اماكن مفتوحة في مستوطنات الغلاف بعد دوي صافرات الانذار في المكان.