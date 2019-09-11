"هارديز" تحتفل بإفتتاح فرعها الثاني في رام الله

رام الله- وطن: أعلنت مجموعة كارل جونيور، مالكة العلامة التجارية العالمية الشهيرة "هارديز"، اليوم، عن إفتتاح فرعها الثاني في مدينة رام الله.

تم إفتتاح "هارديز فرع الماصيون" برعاية وحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة عطوفة الدكتورة ليلى غنام، وحضور حشد من الشخصيات ورجال الأعمال والإعلاميين.

يُعد هذا الإفتتاح ضمن خطة التوسع لسلسلة مطاعم هارديز في فلسطين، التي تديرها شركة ريتش فاست دايننج، احدى شركات مجموعة ريتش القابضة؛ فالشركة تستعد لإفتتاح عدة أفرع ضمن خطتها للتفرع والتواجد في مختلف المدن الفلسطينية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريتش فاست دايننج، إياد أبو علي: فخورون اليوم بإفتتاح فرعنا الثاني في رام الله للعلامة التجارية العالمية "هارديز".

وبيّن أبو علي بأن إفتتاح الفرع الثاني في مدينة رام الله والفروع الأخرى خلال الفترة القريبة في العديد من المحافظات الفلسطينية ينسجم مع رؤية ريتش القابضة ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد مالك ملحم، والتي تركز على إستمرار الإستثمار في الإقتصاد الوطني في مختلف القطاعات رغم التقلبات السياسية والاقتصادية في دول المنطقة وخاصة فلسطين، منوهاً بأننا سعيدون اليوم بأن نساهم في خلق عشرات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب الفلسطيني حيث ان الكم الاكبر من موظفين سلسلة هارديز هم من طلبة الجامعات والشباب الفلسطيني الذي يشكل الحجم الاكبر من شريحة المجتمع، واضاف السيد ابو علي بأن ريتش فاست داينغ تعمل حالياً على ابرام اتفاقيات مع مجموعة من الشركات الاجنبية والوكالات العالمية لجلب ما هو في العالم الى فلسطين لاعتبارها سوق ناشئ يستوعب المزيد من الاستثمارات بجميع القطاعات.

مع إنطلاق العلامة التجارية العالمية لهارديز والتوسع في المناطق، ستكون الفرصة متاحة لمواطني المحافظة وزائريها للإستمتاع بمذاق العلامة العالمية الشهيرة من البرجر المشوي على اللهب، مثل "فيموس ستار برجر"، و"هالبينو برجر"، و"سوبر ستار"، إلى جانب الوجبات الأخرى الشهية؛ مثل "تشيكن تندرز" الطازجة، و"هاند سكوبد ايس كريم شيك".

تعمل سلسلة مطاعم "هارديز"، وشقيقتها سلسلة مطاعم "كارلز جونير" بإستمرار على تصدر المنافسة العالمية، فهي تمتلك أحد أفضل الإمتيازات في فئتها، وقائمة طعام مختارة بعناية ذات جودة عالية، والخدمة السريعة المتفردة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة ريتش القابضة تأسست في العام 2011، وتتخذ من فلسطين مقراً رئيسياً لأنشطتها وعملياتها الإستثمارية، ولها فروع في دولة الإمارات والأردن واوروبا وكندا، وتتركز إستثماراتها في قطاعات الصناعة بما فيها الحجر والرخام، وتجارة التجزئة والخدمات، والضيافة، والتعليم.