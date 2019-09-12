الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية ..ويصادر أسلحة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطنا من الضفة الغربية.

فيما جرى نقل المعتقلين إلى التحقيق.كما تم خلال عملية الاعتقال مصادرة اسلحة وذخيرة من طراز "ام 16".

وقامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة رام الله ومن عدة جهات، فيما اندلعت مواجهة عنيفة بين الشبان والجنود، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت القوات قد اقتحمت مكتب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برام الله وقامت بمصادرة بعض محتوياته وتدمير القسم الآخر منه.