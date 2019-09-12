فيديو .. قوات الاحتلال اقتحمت رام الله فجرا وداهمت مقر الجبهة الديمقراطية وكسرت محتوياته

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مقر الجبهة الديمقراطية في رام الله.

وقالت مصادر في الجبهة لوطن للانباء ان قوات الاحتلال اقتحمت مكتب الجبهة فجر اليوم ، وقامت بتكسير محتوياته، وصادرت بعض محتوياته (جهاز حاسوب، وعدد من الملفات) قبل ان تنسحب من المكان.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم وسط مدينة رام الله، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، حي أم الشرايط في مدينة رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحالات التجارية.