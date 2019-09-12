بحرية الاحتلال تطلق النار صوب الصيادين شمال غزة

غزة- وطن: لاحقت بحرية الاحتلال، صباح اليوم الخميس 12 سبتمبر، قوارب الصيد الفلسطينية في عرض بحر قطاع غزة، وأطلقت النار صوبها.

وأفادت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي، في غزة، بأنّ "زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين، العاملة في بحر شمال قطاع غزة، عند الساعة الثامنة والنصف، من صباح اليوم".

وأوضحت اللّجان أنّ الاستهداف لمراكب الصيادين تمّ بينما كانت تعمل على بُعد أقل من 2 ميل بحري، غرب بلدة بيت لاهيا، شمال غربي مدينة غزة. ولم يُبلَّغ عن إصابات جراء الاستهداف.

يُشار إلى أنّ هذه الانتهاكات والاعتداءات "الإسرائيلية" بحقّ صيادي قطاع غزة بصورة شبه يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حيواتهم.