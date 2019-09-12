فيديو وصور| الديمقراطية لوطن: اقتحام الاحتلال لمكاتبنا لن يهزمنا ومستمرون في مقاومتنا

وطن- ريم أبو لبن : أكد الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بأن اقتحام الاحتلال لمكتبها في مدينة رام الله لن يثنيها ولن يضرب عمق مقاومتها الشعبية، والتي سيتسع نطاق عملها في المرحلة القادمة.

وقامت قوات الاحتلال الساعة الرابعة صباحاً وبتعزيزات عسكرية باقتحام مكتب الجبهة الديمقراطية وسط مدينة رام الله لأول مرة، وقامت بتحطيم محتوياته ومصادرة جهاز الحاسوب، وعدد من الملفات قبل انسحابها من المكان.

وبدوره أكد رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لوطن : أن قوات الاحتلال قامت بتحطيم مداخل المكتب، والجدران والاثاث، كما قاموا بمصادرة أجهزة الحاسوب وموجودات تتعلق بالعمل الاعلامي والجماهيري، وصور الشهداء ورايات الجبهة والعلم الفلسطيني.

وتابع : "يبدو أنهم بحثوا ولم يبقوا شيئا الا وعبثوا به".

وصف رباح ما قام به الاحتلال بـ "عدوان" جديد وارهاب"، حيث قام الاحتلال بمداهمة العديد من مقرات الجبهة في محافظات أخرى، معتبراً أن ما قام به الاحتلال من اقتحام لمكتب الجبهة ومدينة رام الله فجراً، هو احدى الوسائل التي يعبر عنها الاحتلال عن قلقه ويضيق ذرعاً تجاه التحركات الشعبية وكان اخرها مناصرة الأسرى والمضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.

وعن اقتحام المدينة قال : "اشتباك الشبان مع الاحتلال هو تعبير عن عنفوان الشعب وتضحياته، خاصة وأن الاقتحامات الإسرائيلية لن تخيفه، وسيزيد تمسكه بالمقاومة الشعبية، وتفعليها على نطاق اوسع بالمرحلة القادمة".

وأوضح رباح بان الجبهة الديمقراطية ستبادر لدعوة القوى الوطنية والاسلامية للبحث في الصيغ المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني من التصعيد" الاجرامي" الذي ينتهجه الاحتلال.

وقال : "الأمور تتجه نحو ضرورة تأمين الحماية والحراسة للاحياء والمدن الفلسطينية، وبشكل منظم بهدف التصدي للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة".