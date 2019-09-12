فيديو .. النائب العام : اتهام ثلاثة اشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب والجريمة لم تكن على ما يسمى بـ"جرائم الشرف"

رام الله - وطن: كشف النائب العام اكرم الخطيب اليوم الخميس نتائج تحقيق النيابة العامة في قضية المغدورة اسراء غريب.

وقال الخطيب انه في نهاية التحقيقات جرى توجيه اتهام لثلاثة اشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الاجراءات القانونية.

واوضح الخطيب أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مبينًا أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص وتم توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت لهم، وأن المتهمين الثلاثة في هذه القضية هم، "م.ص"، و"أ.غ"، و"ب.غ".

واكد النائب العام انه ثبت لنا في التحقيقات عدم صحة ادعاء العائلة بسقوط الضحية اسراء غريب من شرفة منزلها في المرة الاولى التي جرى خلالها نقلها الى المشفى.

واكد النائب العام ان سبب وفاة اسراء غريب حسب تقرير الطب الشرعي أثبت أنه نتيجة قصور حاد في الجهاز التنفسي بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها.

واكد النائب العام ان دخول اسراء غريب للمشفى في المرة الاولى كانه سببه اعتداء عنف اسرى، مضيفا ان اسراء غريب تعرضت لعنف جسدي وضغوط نفسية واعمال شعوذة.

وقال الخطيب إن الشرطة والنيابة خلال التحقيقات استدعت أقارب إسراء وصديقاتها والعاملين في مستشفى الجمعية العربية ومستشفى بيت جالا الحكومة، وضبطت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم، كما استخرجت مواد محذوفة من أجهزة إسراء غريب، واستندت لها في تحقيقاتها.

وحول مقطع الفيديو المسرب من المستشفى، قال الخطيب أن مقطع الفيديو المتداول هو نتيجة دمج فيديوهين منفصلين تم تسجيلهما بفارق زمني يصل لسبع ساعات.

واكد النائب العام ان قضية اسراء غريب لا تندرج ضمن ما يسمى "جرائم الشرف".

واضاف النائب العام ان النيابة العامة بدأت التحقيق بتسريب تقرير النيابة العامة يوم امس بخصوص ذات القضية، مؤكدا ان استقالات الاطباء ليس لها اي علاقة بقضية اسراء غريب.

وردا على سؤال وطن بخصوص دور وطن وما نشرته من تقارير وتحقيقات ومقابلات صحفية في هذا الملف، قال النائب العام ان التحقيقات الصحفية تم الارتكاز عليها في تحقيقات النيابة العامة والاعتماد عليها كثيرا.

وكانت شبكة وطن قد واكبت قضية اسراء غريب منذ بدايتها وانتجت العديد من التقارير والتحقيقات الحصرية ومنها:

عائلة إسراء غريب تروي عبر وطن تفاصيل لاول مرة حول وفاة ابنتها اضغط هنا

وطن تنشر تفاصيل جديدة ..."اسراء غريب .. والبحث عن الحقيقة" اضغط هنا

عرابي: كسرنا احتكار الرواية في "فيسبوك" بقضية اسراء غريب، وتقديمنا رواية بديلة لا يعني تأييدها اضغط هنا

النائب العام اكرم الخطيب لوطن: تم ارسال عينات اسراء غريب الى ادارة المختبرات والادلة الجرمية الاردنية اضغط هنا

النجار لوطن: ننفي رواية عائلة اسراء حول وفاة ابنتها بـ"مس الجن" اضغط هنا

الطب الشرعي يؤكد لوطن صحة التقرير الطبي المسرّب لأسباب وفاة إسراء غريب اضغط هنا