نيسان تطلق سيارة نيسان جوك الجديدة كلياً بأداء أفضل

وطن: بعد ما يقارب العقد من إصدار الجيل الأول من سيارة نيسان جوك من فئة الجيبات الصغيرة ذات المظهر المميز و القيادة الممتعة، يأتي الجيل الجديد من سيارة نيسان جوك ليعيد تجديد هذه الفئة من السيارات الممتعة في قيادتها كما عهدناها، كما تأتي نيسان جوك الجديدة بمستويات جديدة من الاداء والتكنولوجيا بالإضافة الى المظهر الخارجي المدهش مع السعة الأكبر بالمقصورة الداخلية.

وبعد انتشار عدد كبير من سيارات الجيل الأول لنيسان جوك، تظهر نيسان جوك الجديدة بالكامل لمحبيها الذين يقدّرون شكلها المميز والتكنولوجيا والاداء، من خلال نظام Nissan ProPilot.

سيارة نيسان جوك تقدم Nissan Intelligent Mobility و هي الرؤية التي تتجه إليها شركة نيسان لتطوير القيادة و تغيير كيفية تشغيل السيارات و دمجها بالمجتمع – خطوة أخرى نحوالمستقبل.

المظهر الرياضي

تأتي سيارة نيسان جوك لتحدد معايير جديدة في فئة الكروس أوفر المتوسط بأبعاد أكبر و طلة رياضية، فتحتوي على جنط المنيوم بحجم 19 انش و تصميم خارجي على شكل السيارات الكوبيه، ومزودة بإضائة LED بشكل أساسي و بالحفاظ على علامة جوك المميزةبالمصابيح الامامية الدائرية بالإضافة الى علامة جديدة بشكل حرف Y، و اصدار 11 لون جديد و مميز الى الجيل الجديد من السيارة.

كما تحولت بالكامل من الداخل كالتغيير الخارجي؛ حيث وفرت جوك الجديدة مساحة أكبر للركاب و أمتعتهم، ومقصورة داخلية معاد تصميمها بالكامل توفر الاسلوب المميز والراحة ووضعيات قيادة متطورة، بالاضافة الى مساحة خلفية أوسع مع مساحات تخزين أسهل بالاستخدام.

كما توفر ايضاً شكل جديد من التمييز في تخصيص السيارة في الفئة الجديدة N-Design التي تؤكد أن مالكينيسان جوك بإمكانهم بناء سيارة جوك الخاصة بهم والشبيهة بهويتهم، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الألوان الجريئة الجديدة للمركبة من الداخل و الخارج.

أداء ذكي

نيسان جوك بطبعها ذات أداء رشيق و مع التصميم الجديد القريب من سيارات الكوبيه تميزت أكثر بأدائها.

جوك مزودة بمحرك توربيني بسعة 1.0 لتر– 3 أسطوانات بنزين بقوة 117 حصان، التي توفر لسائقيها أداء محسّن واقتصادي في نسبة سحب الوقود، ومزودة بنظام تروس من 7 سرعات مزدوج الكلاتش(DCT) مع ناقل حركة على عجلة القيادة.

بالإضافة الى وضعيات القيادة المعهودة (Eco, Normal, Sport) بحيث يمكن للسائق قيادة سيارة جوك تغيير وضعية قيادته للسيارة بدون أي جهد يذكر لأداء مليء بالمرح على الطرقات.

التكنولوجيا المتقدمة

نيسان جوك الجديدة مليئة بالتكنولوجيا وأنظمة الترفيه والتي بدورها توفر المساعدة والراحة والأمان للسائق.

كما توفر جوك الجديدة أنظمة حماية مختلفة مثل نظام تحذير التوقف الأمامي المفاجئ، و نظام تمييز إشارات المرور، ونظام تحديد المسار، ونظام التحذير الخلفي، ونظام تحذير النقطة العمياء.

وبالنسبة لنظام NissanConnect Infotainment فإن سائقي سائقي السيارة بإمكانهم استخدام هواتفهم الذكية من نوع Apple وAndroid وايصالهم بالشاشة الداخلية قياس 8 انش، كما توفر تطبيقات عديدة لنظام الملاحة و نظام In-Car Wif.