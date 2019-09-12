وطن ورحلة البحث عن الحقيقة

رام الله - وطن: حلقة جديدة من قضية المغدورة اسراء غريب انتهت اليوم الخميس، بأعلان النائب العام اكرم الخطيب نتائج تحقيقات النيابة العامة في القضية، التي تحولت على مدار الاسابيع الماضية الى قضية رأي عام بامتياز ليس على المستوى المحلي وحسب، وانما اقليميا ودوليا.

ومنذ البداية، واكبت شبكة وطن الاعلامية قضية اسراء غريب، في رحلة البحث عن الحقيقة، ايمانا منها بضرورة الانتصار لها، وللرأي العام بضرورة حصوله على حقيقة ومعلومة دقيقة من خلال ما انتجته من تقارير وتحقيقات ومقابلات مرئية ومقروءة، بعيدا عن كل ما كان يُشاع وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

في الاول من ايلول/سبتمبر نشرت شبكة وطن الاعلامية مقابلة مطولة لعائلة اسراء غريب ظهر فيها زوج شقيقتها محمد صافي الذي بدأ يسرد تفاصيل كثيرة عن اسراء وما حدث لها، ورغم ما تعرضت له وطن من هجوم من البعض بسبب هذه المقابلة التي ناهزت النصف ساعة، الا ان وطن اكدت انها لا تتبنى هذه الرواية بل كانت حريصة من خلالها على كسر احتكار الرواية على الفيس بوك.

لقد اتهم البعض وطن بعد هذه المقابلة انها منبرا لنشر وترويج ثقافة الجن والخزعبلات، علما ان منطلق الشبكة كان تقديم رواية جميع اطراف القضية، وشهاداتهم بكل ما فيها من تفاصيل، انطلاقا من ايمان وطن بحرية ابراز اراء جميع الاطراف، عملا بالقاعدة ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته.

كما كان مهما لوطن نشر الرواية المضللة التي تمسك بها زوج شقيقة اسراء غريب، محمد صافي وحاول نشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على انها حقيقة، وذلك ايمانا منها بأن تلك الرواية والغوص في تفاصيلها، قد يخلق تناقضات في بنية الرواية والشهادة، يمكن البناء عليها لاحقا في التحقيقات او عند ظهور المعلومات.

لقد كانت المقابلة مع عائلة صافي، جزء من عمل استقصائي تابعته وطن في رحلة بحثها عن الحقيقة في هذه القضية، فقد نشرت تقريرا في 3 ايلول/سبتمبر بعنوان وطن تنشر تفاصيل جديدة ..."اسراء غريب .. والبحث عن الحقيقة"، كشفت من خلاله عن معلومات خاصة تُنشر لاول مرة مصدرها من الكادر الطبي في مستشفى بيت جالا حول اسراء، تتناقض كليا مع رواية عائلتها، كما كشف التحقيق الصحفي ان اسراء تعرضت لتعذيب وتعنيف جسدي ونفسي من خلال معلومات وتحليل طبيب نفسي، وهو ما اثبتته نتائج تحقيقات النيابة العامة اليوم.

واليوم وبعد ما كشفته نتائج تحقيقات النيابة العامة، واشادة النائب العام بوسائل الاعلام وعملها وما انتجته من مواد صحفية اعتمدت عليها التحقيقات، نتساءل اين الاصوات التي هاجمت وقذفت وطن باتهامات وافتراءات طالت عملها الصحفي.

ولعل هذه الغاية من العمل الاستقصائي لوطن قد تحققت بالفعل، فردا على سؤال وطن للنائب العام اكرم الخطيب الذي عقده اليوم الخميس للكشف عن نتائج التحقيقات التي قامت بها، حول دور وطن وما نشرته من تقارير وتحقيقات ومقابلات صحفية في هذا الملف، ومدى استفادة النيابة العامة منها قال النائب العام ان التحقيقات الصحفية تم الارتكاز عليها في تحقيقات النيابة العامة والاعتماد عليها كثيرا.

لم تترك وطن طيلة الفترة الماضية اي معلومة بشأن اسراء غريب الا وتابعتها مع كل الجهات الرسمية، وتعاملت بمهنية مع كل ما كان يُسرب من معلومات او شائعات وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، فعلى سبيل المثال فأن الطب الشرعي اكد لوطن حصريا صحة التقرير الطبي الخاص باسراء والذي جرى تسريبه في وسائل الاعلام، كما نقلت وطن عن وزارة الصحة نفيها لرواية عائلة غريب المتعلقة بمس الفتاة بالجن، وكذلك ما نقلته عن النيابة العامة من تاكيدات على ارسال عينات الفحص المخبري الخاصة باسراء الى الاردن.

لقد انطلقت شبكة وطن الإعلامية في البحث عن الحقيقة في قضية اسراء غريب من منطلقات ابراز الحقيقة للرأي العام ، واحقاق العدالة ورفع الظلم الذي تعرضت له، ايمانا بدورها كاعلام حر وحقيقي ينحاز لقضايا الناس، والحق في المعلومة والحقيقة له وللرأي العام.