وطن تستطلع آراء القانونيين حول قراري "الدستورية" بإعادة سن تقاعد القضاة إلى الـ70 وإبقاء عمل "الانتقالي"

رام الله- وطن- إبراهيم عنقاوي: اختلفت آراء القضاة والمحامين والقانونيين بين مؤيد ومعارض بشأن قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى القرار بقانون الذي خفض سن تقاعد القضاة، حيث أعاد قرار "الدستورية" سن تقاعد القضاة إلى عمر الـ70 عاماً، وأبقى على القرار بقانون الخاص بإنشاء المجلس الانتقالي.

وكانت المحكمة الدستورية قبلت اليوم الطعن المقدم من المحامين غادي الربعي ونائل الحوح وأحمد الصياد، بقرار بقانون رقم 16 الذي كان قد خفض بموجبه سن تقاعد القضاة من عمر 70 عاماً إلى 60 عاماً، وأبقت على القرار بقانون رقم 17 الذي كان تم بموجبه حل مجلس القضاء الأعلى السابق وإنشاء مجلس انتقالي بدله منه يتولى مهام عملية الإصلاح القضائي بكامل صلاحياته، حيث أصدرت المحكمة قراريها بموافقة اغلبية القضاة، ورأي مخالف واحد للقاضي فواز صايمه، وقامت بإحالة قرارها الى ديوان الفتوى للنشر.

الكيلاني: القرار مربك للقضاة والعدالة

وتعليقاً على ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة السابق، القاضي السابق اسامة الكيلاني أن إلغاء القرار بقانون رقم 16 وإبقاء القرار بقانون رقم 17، هو تناقض، بمعنى أن ما ينطبق على القرار بقانون رقم 16 ينطبق على القرار بقانون رقم 17 من حيث المخالفة الدستورية.

وأضاف الكيلاني أن إلغاء القرار بقانون رقم 16، يعني بحكم القانون والضرورة أنه يجب إلغاء القرار بقانون رقم 17 والذي نص على إنشاء مجلس قضاء انتقالي ، بمعنى أن قرار الدستورية ابقى على المجلس الانتقالي وألغى سن تقاعد القضاة عند عمر الـ 60 وأعاده الى سن 70.

وأكد أن قرار الدستورية اليوم، أربك القضاة المتقاعدين، لأنه لا يمكن العمل في ظل استمرار المجلس الانتقالي، كما ان بعض القضاة حصلوا على إجازة المحاماة وفتحوا مكاتب وبدأوا بممارسة مهنة المحاماة، الأمر الذي شكل ارباكا لهم من حيث العودة للقضاء او الاستمرار في مهنة المحاماة .

وأضاف الكيلاني: أنه لو صدر قرار بإلغاء القرار بقانون رقم 17، اي إلغاء المجلس الانتقالي، ربما دفع ذلك القضاة المتقاعدي للعودة الى القضاء.

واعتبر أن الصلاحيات الممنوحة للانتقالي ترهب القاضي وتخضعه لاحكام قانونية تمس استقلاله وحريته في العمل، وبالتالي العودة الى العمل في القضاء تحت ظل المجلس الانتقالي وضمن الصلاحيات الممنوحة له والتي لم تمنح لمن قبله من المجالس، هي مخالفة لابسط قواعد القانون والعدالة واستقلال القضاء، والتي لا يمكن العمل في ظلها.

وأكد الكيلاني أن "تعديل قانون السلطة القضائية ادى الى انتكاسة وتأخير العمل القضائي، مما يدخل القضاء بنفق مظلم خاصة مع صدور التشكيلات القضائية للمحاكم جديدة واحالة قضاة للتقاعد وتعيين قضاة جدد وتحديد اماكن عملهم وتشكيل دائرة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي وهو ما سيترتب عليه اعادة النظر في كل هذه الاجراءات من جديد، وبالتالي عرقلة العمل القضائي وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا".

المحامي الربعي: إبقاء القرار بقانون رقم 17 يعد سابقة خطيرة

من جانبه، قال رئيس مجموعة الحق والقانون المحامي غاندي الربعي، إنه تقدم بالطعن في القرارين بقانون رقم (17،16) لضرورة إلغاء القرارين.

وأوضح الربعي إنه كان يجب الغاء القرارين، إذ كان هناك رأي مخالف بين أحد قضاة الدستورية والذي رأى بأنه يجب الغاء القرارين، واعتبار تبرير المحكمة الدستورية ان مجلس القضاء الاعلى هو مجلس اداري لا يعني بتاتا ان ليس له صلاحية استشارة القضاء بهذه القوانين كما نص القانون الاساسي، وهو يشكل المحاكم جميعها وينظر في المواضيع المتعلقة بالتفتيش القضائي، وبالتالي استمراره يؤثر على سير العادلة ككل.

واعتبر أن "ابقاء القرار بقانون رقم 17 يعد سابقة دستورية خطيرة على مستوى العالم، حيث كنا متوقعين من المحكمة الدستورية الغاء القرارين بقانون، لكن كان هناك رأي مخالف بين القضاة الذي يحترم، أنه واجب قبول الطعن في القرار بقانون رقم 17، لأن الرئيس هو رئيس سلطة تنفيذية، وبالتالي ابقاء قرار بقانون رقم 17 يعني السماح لسلطة تنفيذية بحل سلطة أخرى "السلطة القضائية".

المحامي درعاوي: قرارا الدستورية جاءا ضمن نطاق إصلاح القضاء

أما عضو مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي فاعتبر في حديثه لـوطن، أن قراري المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء القرار بقانون رقم 16، والإبقاء على القرار بقاون رقم 17، جاءت ضمن نطاق اصلاح القضاء وإعطاء فرصة لعمل المجلس الانتقالي، حيث أن عودة عدد من القضاة خاصة العليا يساهم بشكل كبير في اطلاق عملية الاصلاح.

وقال درعاوي إن تشكيل مجلس قضاء انتقالي كان مطلبا يمثل اجماعا داخل المؤسسات ولدى الشركاء في قطاع العدالة، حيث في عام 2012 تقدم القضاة انفسهم بمبادرة لتشكيل مجلس انتقالي، وبالتالي المجلس الانتقالي يمثل فرصة لإعادة توجيه الامور وخاصة ان كل ما يعزى لحالة الضعف والترهل داخل الجهاز القضائي كلها تمت في المجالس الطبيعية المشكلة وفقا لقانون السلطة القضائية، أما بخصوص القرار الخاص بتخفيض سن التقاعد للقضاة، فقد قلت حينها أن هذا قرار مجحف ويساوي ما بين الكفاءات القضائية التي حملت على عاتقها العبئ القضائي وساوهم بالقضاة الذين أدوا لانهيار المؤسسة القضائية.

وأضاف درعاوي: باعتقادي ان قرار المحكمة الدستورية هو نوع من خلق التوازن في ظل معطيات سياسية معينة، ولربما سهّل صدور مثل هذا القرار، هو توجه المجلس الانتقالي ومخاطبته الرئيس بإلغاء القرار بقانون رقم 16 الخاص بتخفيض سن التقاعد، لاسيما ان لدى المجلس الانتقالي أدوات للتقييم والتحقق سواء من حيث الكفاءة او النزاهة وغيرها ، فمن يستحق العزل من المؤسسة القضائية فليخرج ضمن اجراءات قانونية سليمة، وان يكرم القضاة الذين بقوا عنوانا لنزاهة وعادلة القضاء، ويجب وضعهم في مناصب قضائية تمكّن من إطلاق عملية الإصلاح.

دويك: سندرس القرارين بشكل مهني وقانوني ونعلّق عليهما لاحقاً

وتعليقاً على قراري المحكمة الدستورية، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك لـوطن، إن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقرار بقاون رقم 16 قد صدر ويجب ان ينفذ، وسندرس القرارين بشكل مهني وقانوني ونعلّق عليه لاحقاً.

وأكد دويك على الموقف السابق للهيئة المستقلة المتحفظ على تشكيل المحكمة الدستورية من الأساس.

رئيس المحكمة الدستورية: لا تعليق

أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار د. محمد الحاج قاسم، فقد رفض التعليق على قرار المحكمة، قائلاً خلال اتصال وطن به "نحن لا نعلّق على قرار المحكمة".

العاروري: على القضاة التصالح داخليا وإبعاد خلافاتهم عن عملية الإصلاح

من جهته، دعا المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لإستقلال القضاء ماجد العاروري في حديثه لـوطن، القضاة إلى إجراء مصالحة داخلية وإبعاد الخلافات الداخلية عن عملية الإصلاح القضائي واستمرار سير العدالة.

وقال العاروري "اعتقد أن على القضاة السير الآن باتجاه مصالحة داخلية، والتوقف عن اي مساءلة تتعلق بنزاعات داخلية فيما بينهم، واعتقد انه يجب ان يسيروا باتجاه عملية اسناد حقيقية وتكاتف، فوجود المجلس الانتقالي هو وجود مؤقت يمكن ان يستخدم فرصة لتحقيق حالة الاستقرار والاصلاح لإعدة ثقة الجمهور بهم بشكل كبير جدا".

وأضاف: اعتقد انه لا يجب أن تبقى آراء القضاة مرتبطة بخلفية التنازاعات الداخلية، والتي أخذت اكثر من منحى من ضمنه تعثر القضاة في اختيار مجلس إدارة لجمعية نادي القضاة.

وقال العاروري إنه بغض عن كل الملاحظات القانونية والدستورية على قراري المحكمة الدستورية، فيما إذا كانا ينسجمان مع القانون الأساسي أم لا، يجب ترك الخلافات الداخلية جانبا.

وأوضح أن قراري الدستورية اليوم يعني بشكله المختصر عودة القضاة الذين أحيلوا للتقاعد، في المقابل تبقى كامل الصلاحيات للمجلس الانتقالي منها صلاحية التقييم والمقترحات بالشأن القضائي، وهو ما يسمح له بعزل بعض القضاة وابقاء بعض منهم حسب التقييم الذي يجريه لعملهم.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر قبل نحو شهرين، قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد السادة القضاة الى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.

فيما يلي نص قرار المحكمة الدستورية: